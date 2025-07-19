СБУ опровергла информацию о полковнике Ворониче и «Северных потоках»

В Службе безопасности Украины опровергли сведения, опубликованные изданием The Times, о причастности полковника Воронича, ликвидированного в Киеве, к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает украинское издание «Политика страны», ссылаясь на слова журналиста Андрея Цаплиенко.

Кроме того, в СБУ прокомментировали предположения о причастности высокопоставленного сотрудника спецслужбы к совершению иных диверсионных актов.

В ведомстве заявили, что полковник Воронич не имел отношения к каким-либо спецоперациям, проводимым СБУ с использованием морских дронов против Черноморского флота Российской Федерации, а также не участвовал в спецоперациях на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что Зеленский поблагодарил ЕС за санкции против «Северных потоков».