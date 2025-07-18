Зеленский высказался о решении ЕС ввести санкции против «Северных потоков»

Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил Европейский союз (ЕС) за включение «Северных потоков» в 18-й пакет санкций против России.

В своем обращении, опубликованном в телеграм-канале, он назвал решение Евросоюза необходимым шагом для изоляции Москвы от экономических возможностей и подтвердил планы Киева по синхронизации своих рестрикций с европейскими.

«Отдельно хочу отметить решение Евросоюза о запрете любых транзакций, связанных с газопроводом «Северный поток». Необходимо полностью изолировать Россию от любых экономических возможностей», — написал Зеленский.

Новые санкции Брюсселя предусматривают запрет транзакций, связанных с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также вводят динамический механизм контроля цен на российскую нефть.

Зеленский отдельно поблагодарил председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и лидеров стран ЕС за принятые меры.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что санкции направлены в «сердце военной машины России» — банковский сектор, энергетику и оборонно-промышленный комплекс.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.