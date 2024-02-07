СБУ предупредила Зеленского о возможном бунте в армии из-за отставки Залужного

Служба безопасности Украины предупредила офис президента страны Владимира Зеленского о том, что увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного может вызвать бунт в армии, сообщает «Украинская правда».

По данным издания, Зеленский собирался объявить об отставке главкома еще 2 февраля, но увольнение было отложено как раз из-за опасений, что в Киеве и воинских частях могут начаться беспорядки со стороны военных.

Отмечается, что СБУ потребовала от ряда высших чинов в армии проследить, чтобы вверенные им подразделения не покидали позиции и не совершали перемещений.

Кроме того, пишет издание, в офисе Зеленского были шокированы последним соцопросом, который показал, что все больше украинцев выступает за прекращение войны на условиях каких-либо компромиссов с Россией.

Накануне депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что, по его данным, Залужный все же согласится уйти в отставку и примет предложенный ему пост посла в Великобритании.