Российскими силовиками были найдены документы, утверждающие, что украинская СБ регистрировала своих офицеров в мариупольском приюте для бомжей. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах.

Источник заявил, что когда город находился под контролем Киева, СБУ для конспирации пользовалась приютом для бездомных. По словам собеседника агентства, в результате проверки стало известно о том, что с 2019 по 2020 год в нем было зарегистрировано свыше десятка украинских офицеров.

Согласно информации источника, по большей части в приют отправляли обычных оперативников. Точное количество прописанных в нем офицеров уточняется в данный момент, заявил источник.

Ранее сообщалось, что у Киева нет ответа на российскую комбинацию в виде беспилотников и артиллерии.