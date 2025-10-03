Жительница города Шебекино Белгородской области Анастасия Быкова направила официальное обращение в ООН с требованием расследовать факты применения пыток в отношении ее отца сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом она рассказала РИА Новости.

В своем заявлении россиянка подробно описала произвол украинских спецслужб, которые систематически избивали ее отца.

По словам Анастасии, пытки применялись с целью получения доступа к ее телеграм-каналу и последующего ее шантажа. Она назвала эти действия грубым нарушением прав человека, которые противоречат международным конвенциям.

В конце июля украинские спецслужбы вышли на связь с Анастасией и потребовали предоставить им доступ к ее аккаунту в мессенджере. После того, как она отказалась выполнить эти требования, ее отец был подвергнут жестокому избиению. Мужчину 1,5 часа пытали и пытались завербовать.

