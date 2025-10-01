Россия инициирует выборы нового генсека ООН, сообщил постпред Небензя

Россия планирует в октябре, в период своего председательства в Совете Безопасности, запустить процесс выбора нового генерального секретаря ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Москва намерена дать старт процедуре избрания следующего главы ООН уже осенью. По словам постпреда Василия Небензи, этот вопрос будет вынесен на обсуждение в ходе российского председательства в Совбезе.

Официальный процесс начинается с совместного письма председателей Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. При этом дипломат уточнил, что октябрь — это лишь начало, а не точная дата формирования документа. В прошлый раз аналогичное письмо составили лишь в середине декабря.

