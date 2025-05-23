СБУ «разоблачила» 176 граждан РФ, владевших землей под Киевом

Служба безопасности Украины (СБУ) национализировала 176 сельскохозяйственных участков в Киевской области, которые ранее принадлежали гражданам России. Общая площадь этих участков составляет около 100 га. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Отмечается, что все земельные участки были получены гражданами России в наследство от украинских родственников до февраля 2022 года. Согласно украинскому законодательству, иностранным гражданам запрещено владеть землями сельскохозяйственного назначения, которыми и признали участки россиян.

После принятия решения о конфискации все земли были переданы в управление Государственного геокадастра Украины (Госгеокадастра).

Ранее представитель украинского правительства Тарас Мельничук сообщил, что Украина приняла решение о выходе из соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.