Известного российского певца Григория Лепса обвиняют в материальной поддержке российских военных и предложении денежных вознаграждений.

Служба безопасности Украины в понедельник сообщила о заочном выдвижении обвинений российскому певцу Григорию Лепсу. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале украинской спецслужбы.

Основанием для обвинений стала поддержка артистом российской специальной военной операции на территории Украины. В частности, СБУ указывает на публичное обещание исполнителя выплачивать российским военнослужащим денежное вознаграждение в размере миллиона рублей за каждую единицу уничтоженной украинской бронетехники.

Помимо финансовых поощрений, украинская спецслужба инкриминирует Лепсу регулярную передачу гуманитарной помощи российским военным. Согласно заявлению СБУ, артист неоднократно обеспечивал военнослужащих защитным снаряжением, включая бронежилеты, а также предметами первой необходимости и продовольствием.

Заочное предъявление обвинений означает, что уголовное производство в отношении российского исполнителя будет осуществляться в его отсутствие. Данная практика стала распространенной в условиях продолжающегося конфликта, когда украинские правоохранительные органы предъявляют обвинения гражданам России, физически находящимся за пределами юрисдикции Украины.

Ранее на Украине призвали ООН рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским.