СБУ заподозрила Симоньян в прославлении участников спецоперации

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом ведомство написало в мессенджере в пятницу, 1 апреля.

Отмечается, что Симоньян подозревают в прославлении участников специальной военной операции на Украине. СБУ сообщила, что главред подозревается по таким статьям УК Украины как «Оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников», «Пропаганда войны», «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

СБУ также обвинило Симоньян в призывах к массовому убийству украинских детей. Об этом она якобы публично говорила в декабре 2023-го года. При этом украинское ведомство не уточняет, какие именно слова произносила глава медиагруппы, однако сообщает, что именно она одна из первых поддержала начало СВО.

Год назад СБУ заочно сообщило о подозрении Симоньян «за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Украинские власти и спецслужбы регулярно занимаются преследованием не только российских журналистов, политических деятелей и деятелей культуры, но и своих же граждан. В 2021-м году СБУ заподозрила украинского оппозиционного политика Анатолия Шария в государственной измене. Сейчас он проживает в Испании и продолжает вести блог, высказывая недовольство нынешними действиями украинских властей.

В этом же году Апелляционный суд Киева разрешил Офису генерального прокурора Украины задержать действующего главу Республики Крым Сергея Аксенова. На Украине его подозревают «в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти», в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

1 февраля СБУ заочно предъявила обвинения народному артисту России, актеру Дмитрию Певцову из-за того, что он публично поддержал начало специальной военной операции на Украине.

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