В Харькове разрушена почти вся критическая инфраструктура

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в городе после атак ВС РФ на критическую инфраструктуру.

В интервью порталу LIGA.net градоначальник заявил, что она практически полностью разрушена.

«Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая. Однако никто не опускает руки. У нас круглосуточно работают «пункты несокрушимости» [центры помощи, где можно согреться и зарядить телефон]. За два дня последнего блэкаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан», — сообщил Терехов.

Он отметил, что жители города получают в школах продукты питания. За год, подчеркнул мэр, им выдали 10 миллионов порций. Терехов отметил, что Харьков переживал более трудные времена.

22 марта Терехов сообщил, что в городе прозвучало 15 взрывов. По информации главы областной военной администрации Олега Синегубова, были прилеты по энергетическим объектам. Из-за этого Харьков оказался практически обесточен.

В этот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна подверглась самой масштабной атаке по объектам критической инфраструктуры с начала спецоперации РФ.

Россия наносит удары по критическим объектам Украины с целью снизить военный потенциал ВСУ. ВС РФ атакую преимущественно ночью. На такой шаг военное руководство страны решилось после теракта, организованного Киевом 8 октября 2022 года на Крымском мосту.

Ежедневно в областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Регулярно администрации городов сообщают о взрывах и пожарах.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных наемников.