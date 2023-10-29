Экономика России от введенных западных санкций не получила никакой смертельной раны, как рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе. А разработанные Западом операции ВСУ ни к чему не приводят. Все это, как пишет издание South China Morning Post, уже давно заставило республиканцев в сенате США задуматься о том, что лучшим вариантом для Украины станет полное прекращение огня.

А избрание новым спикером палаты представителей США республиканца Майка Джонсона, как приводится в материале, послужит окончанием наступления ВСУ. Авторы статьи отмечают, что Джонсон против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине.

«С избранием стойкого республиканца, который возьмет на себя молоток Палаты представителей в Вашингтоне, возможно, наступит финал украинского контрнаступления», — считают журналисты.

Ранее сообщалось, что Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться, куда пошли отправленные Киеву средства.