Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться, куда пошли отправленные Киеву средства
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Американская администрация обязана четко и внятно объяснить, на что именно были направлены потраченные на Украину финансы из бюджета США, заявил в беседе с телеканалом Fox News новоизбранный спикер палаты представителей Майк Джонсон.
Напомним, в среду, 25 октября, палата представителей США большинством голосов и с четвертой попытки избрала на должность спикера республиканца Майка Джонсона.
«Американцы требуют отчетности за потраченные доллары», — уточнил Джонсон.
Также законодатель потребовал разделить запрос помощи Украине и Израилю для большей транспарентности в вопросе выделяемых средств из госбюджета.
Ранее Джонсон заметил в поведении президента США Джо Байдена ослабления когнитивных функций.