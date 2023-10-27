Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться, куда пошли отправленные Киеву средства

Общество

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Американская администрация обязана четко и внятно объяснить, на что именно были направлены потраченные на Украину финансы из бюджета США, заявил в беседе с телеканалом Fox News новоизбранный спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Напомним, в среду, 25 октября, палата представителей США большинством голосов и с четвертой попытки избрала на должность спикера республиканца Майка Джонсона.

«Американцы требуют отчетности за потраченные доллары», — уточнил Джонсон.

Также законодатель потребовал разделить запрос помощи Украине и Израилю для большей транспарентности в вопросе выделяемых средств из госбюджета.

Ранее Джонсон заметил в поведении президента США Джо Байдена ослабления когнитивных функций.

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