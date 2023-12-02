SCMP: США нужно заставить Украину проглотить перемирие с Россией
По мнению словацкого аналитика Петра Сойки, главе Белого дома Джо Байдену не избавиться от нападок соперников по предвыборной кампании, если не усадить за стол переговором Москву и Киев.
Если же действующему американскому президенту это удастся, то он сможет отцепить от предвыборной гонки миллиардера Дональда Трампа, заручившись поддержкой большинства простых американцев, которым уже порядком поднадоела украинская повестка Вашингтона.
«Если Байден сможет добиться прекращения огня между Украиной и Россией, это нейтрализует атаки Трампа и значительно укрепит его имидж, повысив шансы на второй срок», - написал политолог в South China Morning Post.
Ранее сообщалось, что город-спутник Донецка Марьинка полностью перешел под контроль ВС РФ.