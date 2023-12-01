Город-спутник Донецка Марьинка полностью перешел под контроль ВС РФ

Город Марьинка в Донецкой народной республике, откуда последние девять лет украинскими боевиками велся прицельный обстрел Донецка, полностью перешел под контроль Армии России.

Об этом передает Mash со ссылкой на заявление бойцов 103-го полка 150-й дивизии Вооруженных сил России.

«Дорогие товарищи, сегодня, 1 декабря, силами 103-го полка был взят под контроль город Марьинка. Теперь он полностью наш, Российской Федерации», — рассказал боец.

Минобороны РФ пока данную информацию не опровергло и не подтвердило.

Ранее сообщалось, что Чехия наравне со Словакией отказалась помогать Украине и поставлять ВСУ военную технику.