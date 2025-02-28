В Курской области российские военнослужащие смогли вывести свою группу из окружения в Новоивановке благодаря добровольной сдаче офицера ВСУ. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал рядовой с позывным «Сокол».

Он сообщил, что украинский офицер предоставил важную информацию, существенно облегчившую задачу российским солдатам. Российский военнослужащий также подчеркнул, что плененный обладал обширными знаниями о тактике и принципах работы украинских войск.

«С нами был командир роты Бах, у нас было два пленных. Один из них, офицер, сам вышел и сказал, что не хочет воевать. Он у нас был, можно сказать, как GPS-навигатор. Рассказал, где враг собирается наступать, какими силами», — отметил рядовой.

Ситуация в населенном пункте Новоивановка была довольно напряженной. Подразделение ВС РФ оказалось в ловушке после боя и провела несколько дней, пытаясь найти путь к выходу через поля, в окружении.

Стоит отметить, что ВСУ уже сталкивались с массовыми случаями сдачи в плен, особенно среди мобилизованных солдат, не желающих участвовать в боевых действиях.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что офицер ВС РФ с позывным «Шарок» трижды вызвал огонь на себя, будучи в окружении ВСУ.