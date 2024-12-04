Группа украинских военнослужащих из отдельной президентской бригады ВСУ сдалась в плен российским бойцам у поселка Великая Новоселка. Об этом сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению общественника, сразу семь украинских военных сдались в плен ВС РФ на времевском направлении в Запорожской области. Это произошло в районе поселка Великая Новоселка. Все они служили в так называемой президентской бригаде ВСУ.

«Это первая на моей памяти массовая сдача боевиков из данной бригады», — указал Рогов.

Он добавил, что украинские солдаты своим примером показали Зеленскому, что ему также стоит сделать.

Ранее российский омбудсмен Москалькова опубликовала список из 630 украинских военнослужащих, которых Киев не хочет забирать из России. Украинская власть уже длительное время старательно затягивает весь процесс обмена пленными, по неизвестным причинам не желая их разменивать.