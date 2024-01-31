«Сделал серьезное заявление»: о чем говорил Путин на встрече в Гостином дворе

Кандидат в президенты РФ и действующий лидер страны Владимир Путин провел встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. В рамках мероприятия глава государства сделал ряд важных заявлений.

Политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, на какие из высказываний Владимира Владимировича, по его мнению, стоит обратить внимание.

Это суть кампании

«С точки зрения политтехнолога кампания строится по традиционным канонам: второе заседание штаба с участием кандидата было посвящено идеологии кампании. Доверенным лицам предстоит транслировать эти смыслы и ценностные установки избирателям», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На этой встрече, считает он, от Владимира Путина не стоило ожидать судьбоносных заявлений стратегического характера. Однако контуры президентского видения образа будущего для страны стали четче.

«Слова о необходимости работы с обратной связью — прямое указание доверенным лицам вовлекать людей в диалог о будущем страны. В одиночку даже самому талантливому президенту создать этот самый образ будущего не под силу. Глава государства предлагает избирателям продолжить курс на всестороннюю суверенизацию: в политике, экономике, общественной жизни, культуре и спорте. Таков главный акцент встречи, краеугольный камень кампании Путина и суть стратегии развития России», — отметил эксперт.

Фото: [ Официальный сайт президента РФ ]

Суверенитет и безопасность

Владимир Владимирович, напомнил политолог, объявил и о том, что суверенитет — это условие дальнейшего существования страны. Отсюда и его слова о том, что историческая Россия вынуждена защищать свои интересы. В качестве же ценностной базы Путин предлагает выбрать консервативную идеологическую модель с опорой на традиционалистские ценности: сильные государство и армия, патриотизм и крепкая семья.

«В своих оценках текущей ситуации президент сосредоточился на тематике СВО и сделал, на мой взгляд, серьезное заявление о ближайших планах России — создать демилитаризованную линию на украинской территории. Цель: обезопасить прифронтовые российские регионы», — подчеркнул Сипров.

Ранее Путин подтвердил, что Ил-76 сбила ракета американской системы Patriot.