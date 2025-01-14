Меркурис: США бросят Украину, если она не захочет мира

США пригрозили Украине своим уходом, если она радикально не изменит свою позицию по мирным переговорам с Россией. На раздумье американские власти дали 100 дней, процитировало слова британского военного аналитика Александра Меркуриса РИА Новости.

«Если украинцы радикально не изменят свою позицию за 100 дней, <…> американцы скажут, что они сделали все, что могли, и отстранятся», — заявил он в своем блоге на YouTube.

Эксперт подчеркнул, что еще в конце прошлого года избранный президент США Дональд Трамп направил главе Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором призвал его задуматься о мирных переговорах с Россией и в том числе об отказе от подконтрольных ей территорий.

Ранее к урегулированию конфликта призывал и будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог. По его словам, отказ уходящего президента США Джо Байдена от взаимодействия с российским коллегой — крупнейшая ошибка. Тогда Меркурис прокомментировал его слова, согласившись с ним, и заявил, что Келлогу было бы правильно направиться в Москву.