«Сейчас это один из самых безопасных районов»: дипломат Толорая назвал шансы начала войны между двумя Кореями

На фоне роста напряженности между Северной и Южной Кореями в 2024 году, эксперты издания Bloomberg подсчитали , что первый год войны двух государств будет стоить мировой экономике четыре триллиона долларов убытков. В разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» дипломат и заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая рассказал, есть ли предпосылки к вооруженному противостоянию сторон.

Такие большие цифры убытков аналитики Bloomberg объяснили тем, что в Южной Корее сосредоточено производство около 40% от объема рынка чипов памяти и 4% мирового выпуска электронных компонентов для заводов по всему миру. Северная Корея обладает достаточным арсеналом, чтобы разрушить эту инфраструктуру.

«Война между этими государствами была больше 70 лет назад. Сейчас это один из самых безопасных районов, потому что все стороны предпринимают все возможное, чтобы конфликт не перешел в плоскость вооруженного противостояния. А все разговоры о конфронтации возникают с подачи США и Китая. Предпосылок к боевым действиям нет, эскалация маловероятно, но все же может произойти только из-за случайных факторов», — пояснил Толорая.

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