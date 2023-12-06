Конгрессмен Томас Мэсси накануне в интервью известному американскому ведущему Такеру Карлсону признался, что Соединенные Штаты Америки помогли в 2014 году свергнуть законно избранное правительство на Украине.

Политолог Дмитрий Раевский рассказал, какую реакцию в американском и украинском обществе вызовет это признание.

По его словам, уже давно является секретом Полишинеля тот факт, что в свержении Януковича активно принимали участие спецслужбы США.

«То, что сейчас об этом стали так открыто говорить, вряд ли как-то повлияет на американское или украинское общество, потому что об этом уже знали или догадывались практические все. Это просто очередное подтверждение тому, что Америка — страна лжи и двойных стандартов», — заявил Раевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Все больше стран сейчас убеждаются в том, что Россия в отличие от США ведет честную и благородную политику, уверен эксперт.

«Весь арабский мир, Китай, Индия боготворят Россию. Россия — это прекрасный белый лебедь на фоне хищного черного коршуна, который хочет всех подчинить и сожрать, и поэтому, конечно же, симпатии всего мира на стороне России», — подчеркнул Раевский.

Очень скоро, продолжил эксперт, мир перестанет доверять Америке окончательно.

«США с ее огромным внешним долгом, дефицитом бюджета, дефицитом торгового баланса, безудержным печатным станком — все это рухнет в одночасье под тяжестью собственного веса. Вот сейчас бросают Украину, как-то бросили Афганистан, то есть сжирают своих сателлитов, которые жертвуют ради них всем. У США нет настоящих друзей, нет союзников. Все больше стран понимают, что с Россией, а не с Америкой можно иметь дела», — заключил собеседник издания.

Ранее политолог рассказал, когда Зеленский сбежит с Украины.