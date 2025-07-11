Semafor: Трамп отправляет зашифрованные сигналы России и Украине

Портал Semafor, ссылаясь на анонимный источник, сообщил , что президент США Дональд Трамп посылает «зашифрованные сигналы» России и Украине, ужесточая свою риторику.

Источник портала, комментируя изменения в риторике Трампа, отметил, что важно, чтобы и Путин, и Зеленский понимали: все возможно, если они сохранят твердость.

Некоторые из окружения Трампа полагают, что это следует рассматривать как тактический прием в переговорах, а не как фундаментальный сдвиг в позиции главы Белого дома по отношению к украинскому конфликту.

8 июля Трамп заявил о своей готовности рассмотреть возможность одобрения в Конгрессе законопроекта о введении новых санкций против России, который был предложен двухпартийной группой сенаторов в начале апреля.

Ранее Трамп заявил, что у него есть к 14 июля важное заявление по России.