Трамп заявил, что у него есть к 14 июля важное заявление по России

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о своем намерении сделать некое важное заявление, касающееся России. Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ на телеканале NBC News.

Президент Соединённых Штатов Америки выразил своё разочарование в отношении России. Он подчеркнул, что необходимо следить за развитием событий в ближайшие две недели.

В понедельник, 14 июля, глава государства планирует выступить с заявлением по этому вопросу.

Президент пока не стал вдаваться в подробности о содержании своего будущего выступления и конкретизировать его.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", — сказал Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что страны-участницы Североатлантического альянса будут покрывать расходы на вооружение, которое Соединенные Штаты направляют в Украину.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп впервые применит свои полномочия, чтобы отправить оружие Украине.