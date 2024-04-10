Съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел в Кременной

Съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел в Кременной, сообщил филиал ГТКР в мессенджере.

Оператор телеканала получил ранение в ногу. Он передан медикам. Корреспондент получил контузию. В правительстве ЛНР сообщили, что продолжают держать связь со съемочной группой т телеканалом.

Город Кременная расположен в Северодонецком районе ЛНР на реке Красная около ее впадения в Северский Донец. В августе 2022-го года ВС РФ получили полный контроль над этим населенным пунктом, в результате чего ВСУ отступили до реки Жеребец.

Журналисты не впервые попадают под обстрел со стороны ВСУ в зоне проведения РФ специальной военной операции на Украине. Летом 2023-го года военный корреспондент агентства РИА Новости Ростислав Журавлев скончался от полученных ранений в результате обстрела. Инцидент произошел в районе села Пятихатка.

В январе того же года съемочная группа Первого канала и другие журналисты попали под обстрел под Соледаром. Серьезное ранение получила журналист интернет-издания «Ридовка» Анастасия Елсукова.

Ранее мы сообщали, что российские военные ликвидировали 300 боевиков ВСУ на побережье Очакова.