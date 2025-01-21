Сенат одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США

В понедельник вечером, 20 января, сенат США единогласно поддержал назначение сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте информпортала Axios.

Все 22 члена комитета отдали свои голоса за Рубио. Теперь его кандидатуру предстоит утвердить на заседании верхней палаты американского Конгресса.

Также комитет по разведке одобрил назначение Джона Рэтклиффа, бывшего главы национальной разведки, на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). 14 членов комитета высказались в его поддержку, трое — против.

Помимо этого, с подачи Трампа десятки сотрудников американского Госдепартамента уходят в отставку. Как раньше уверял республиканец, массовые отставки призваны показать гражданам страны «решительный разрыв» его команды с администрацией теперь уже бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп в Конгрессе подписал первые указы и распоряжения.