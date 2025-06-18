Сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций
Semafor: сенат США отложил обсуждение санкций против РФ из-за Ближнего Востока
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Сенат США отложил обсуждение нового списка санкций в отношении России, передает издание Semafor. По данным источника, причиной этого стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке — между Израилем и Ираном.
По словам лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна, антироссийские санкции будут рассмотрены, вероятно, в июле.
Сенаторы подготовили документ, предусматривающий расширенные санкции против российских чиновников и стратегических секторов экономики, а также вторичные санкции в виде высоких тарифов на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран.
По информации газеты The Wall Street Journal, администрация США в лице президента Дональда Трампа выступает против ужесточения санкций против РФ. По информации источника, Белый дом даже обращался в офис сенатора Линдси Грэма*, который и является инициатором нового ужесточенного пакета санкций, с просьбой внести в него изменения.
Ранее сообщалось, что Великобритания вновь расширила санкции против России.
* Росинфомониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.