Сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций

Сенат США отложил обсуждение нового списка санкций в отношении России, передает издание Semafor. По данным источника, причиной этого стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке — между Израилем и Ираном.

По словам лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна, антироссийские санкции будут рассмотрены, вероятно, в июле.

Сенаторы подготовили документ, предусматривающий расширенные санкции против российских чиновников и стратегических секторов экономики, а также вторичные санкции в виде высоких тарифов на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран.

По информации газеты The Wall Street Journal, администрация США в лице президента Дональда Трампа выступает против ужесточения санкций против РФ. По информации источника, Белый дом даже обращался в офис сенатора Линдси Грэма*, который и является инициатором нового ужесточенного пакета санкций, с просьбой внести в него изменения.

Ранее сообщалось, что Великобритания вновь расширила санкции против России.

* Росинфомониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.