Великобритания вновь расширили санкции против России

Так, в расширенный санкционный список попали еще 10 физических и юридических лиц, а также более 20 нефтяных судов, связанных с деятельностью РФ.

Лондон ввел санкции в отношении гражданина Польши Олега Ткача, а также гражданина Великобритании и Украины Владимира Приступа. Они управляют компаниями Telperien, Bompietro Trading и Carovilli Trading, которые, как утверждает британский МИД, осуществляют поставки электроники в РФ.

Также под санкции попали Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ, нефтяная компания Rosneft Marine (UK) Limited, «Орион Стар Групп», Valegro, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), и «Атлас».

Отмечается, что все счета упомянутых компаний и лиц в финансовых учреждениях Великобритании подлежат заморозке. Кроме того, под санкции попали Юрий и Егор Карасевы, которые являются руководителями кредитной организации «Металлург». Им был запрещен въезд в Великобританию.

Британский «черный список» судов пополнился почти 300 легкими и грузовыми судами, которым был запрещен вход в порты страны. Всем этим судам также отказана регистрация в британском реестре судов, а существующие регистрации подлежат аннулированию.

В мае посольство РФ в Великобритании уже комментировало очередное ужесточение санкций Лондона в отношении Москвы. Дипломатическое ведомство назвало решение Британии «неправомерным и агрессивным шагом», отметив, что подобные меры не смогут повлиять на политический курс России.

Ранее телеканал Sky News сообщил о намерении премьер-министра Великобритании Кира Стармера объявить о новых санкциях в отношении России.