Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю

Сенат США в ходе прошедшего голосования по вопросу законопроекта о помощи Украине и Израилю на заседании верхней палаты конгресса поддержал документ, следует из трансляции, которую в прямом эфире вел местный кабельный телеканал C-Span.

Отмечается, что законопроект поддержали более двух третей американских законодателей. Этого достаточно для перехода к следующему этапу рассмотрениям данного документа.

При этом, дата окончательного голосования по проекту пока не утверждено. В случае, если сенаторы одобрят его проект, далее рассмотрение предстоит в палате представителей, где сильна оппозиция Республиканской партии, выступающая резко против выделения новых денег Украине.

Ранее сообщалось, что сенатор США Майк Ли четыре часа выступал в конгрессе, не давая принять законопроект о помощи Украине.