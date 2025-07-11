Сенат США проголосовал за многомиллионную помощь Украине

Комитет по вооружённым силам Сената США, не разглашая результаты, принял решение по вопросу оборонного бюджета. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в американских правящих верхах. В поддержку указанного документа высказались 26 сенаторов, один выступил против.

В рамках принятого решения, программа USAI, направленная на укрепление безопасности Украины, будет продлена до 2028 года. Кроме того, значительно увеличен годовой объём помощи: с нынешних 300 млн долларов до 500 млн.

Согласно тексту одобренного законопроекта, он продлевает программу по обеспечению безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличивает выделенные на нее средства.

Помимо обеспечения финансирования, документ требует от Пентагона на постоянной основе оказывать Киеву помощь в разведке, в том числе в сборе информации, спутниковых разведданных для ВСУ.

В дальнейшем законопроект должен быть одобрен всеми членами сената, после чего его должен подписать президент Соединённых Штатов Америки. Это станет важным сигналом Москве о долгосрочной поддержке Вашингтоном Киева.

Ранее сообщалось, что Трамп может использовать помощь Украине как рычаг давления.