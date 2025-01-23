Сенатор Долгов дал оценку заявлению Трампа о новых «вероятных» антироссийских санкциях

По словам зампреда Комитета верхней палаты парламента по экономической политике Константина Долгова, о политике главы Белого дома Дональда Трампа в отношении России судить пока рано. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что необходимо дождаться конкретных решений американского лидера.

По мнению сенатора, Россию волнует, в какой степени будут учтены интересы безопасности нашей страны, что принципиально в контексте любого возможного регулирования.

Он добавил, что необходимы формальные юридически обязывающие договоренности, которые станут максимально адекватно учитывать позицию Москвы и ее подходы, которые много раз излагались и которые станут исключать возможность их нарушения.

Ранее сообщалось, что Трампа призвали отменить санкции Байдена против российских СМИ.