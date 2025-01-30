По словам зампреда Комитета верхней палаты парламента по экономической политике Константина Долгова, Госдепартамент США и Евросоюз сговорились оказать «максимальное давление» на Россию с целью завершения украинского конфликта, тем не менее история давно показала, что такие шаги в отношении нашей страны бессмысленны и контрпродуктивны. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что все это уже не раз сказано главой государства. К тому же линия администрации Трампа пока непонятна, также Москва еще не получала никаких конкретных предложений от западных лидеров. Однако у России есть все возможности, чтобы выдержать любое давление. А давить сегодня следует как раз на Киев с целью склонить Зеленского и его команду к поиску серьезного политического урегулирования конфликта с учетом тех озабоченностей и красных линий, которые многократно были озвучены Владимиром Путиным.

По мнению сенатора, сегодня у Незалежной отсутствует готовность к каким-либо мирным переговорам, к тому же Владимир Зеленский давно является нелегитимным президентом, поэтому не может представлять Украину.

Ранее в НАТО обвинили РФ в подготовке убийства главы крупнейшего в ЕС производителя оружия.