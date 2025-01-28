Армина Паппергера, главу немецкой Rheinmetall, собирались убить. В планировании преступления обвинили Россию: с таким заявлением впервые выступили в НАТО. Об этом пишет РБК со ссылкой на Politico.

Обвинения прозвучали в ходе выступления в Европарламенте. С неаргументированными заявлениями выступил заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай. По его мнению, российская сторона может быть причастной к организации покушения на Армина Паппергера, главу компании, крупнейшей в Европе по производству оружия.

Аппатурай указал на то, что последние несколько лет участились случаи диверсий в странах альянса. Упомянул о поджоги, ЧП с поездами, покушения и заговоры. По словам зампомощника генсека военно-оборонного блока, «русские вербуют» через интернет людей для своих целей и якобы задействуют преступные группировки.

Напомним, что Россия отвечала на подобные обвинения, подчеркивая, что Запад распространяет очередные фейки. Москва подчеркивала, что непричастна к диверсиям в Европе

«Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках», — заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в НАТО назвали два возможных сценария для безопасности Украины.