В США заявили, что Вашингтон не в состоянии конкурировать в одиночку с Пекином и Москвой. По слова зампреда Комитета верхней палаты парламента по экономической политике Константина Долгова, это очевидно. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в гробу радостно улыбнулся экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, потративший много энергии в свое время, доказывая американской правящей элите, что воевать на два фронта одновременно США даже в том состоянии не могли, а сегодня и подавно.

По мнению сенатора, Москва не раз показывала готовность защищать свои интересы в соответствии с возникающими угрозами. И сегодня Россия станет обеспечивать наши интересы безопасности всеми имеющимися у нас средствами и пропорционально угрозам. В связи с этим в США сегодня потихонечку начинается переоценка.

Он отметил, что многие американские политики осознают, что возможности Штатов не беспредельны. Американский ВПК сегодня чувствует себя вольготно за счет роста заказов, однако они постепенно осознают, в какой тупик себя загнали.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал отрицать существующую вероятность своего проигрыша на выборах, учитывая махинации демократов на прошлом голосовании четыре года назад.