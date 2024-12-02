Во Франции допустили возможность отставки Макрона при свержении правительства

По данным французского телеканала BFMTV, то, что сейчас происходит во Франции, фактически поднимает вопрос о возможной отставке президента Эммануэля Макрона.

Как уточняют журналисты, ожидаемая отставка правительства уже после голосования о вотуме недоверия премьеру Мишеля Барнье фактически может поднять вопрос и об отставке президента Макрона. Предполагается, что данный вопрос может обсуждаться в ближайшие месяцы.

Эксперты добавляют, что уже в субботу состоится открытие Нотр-Дама, и там, во всем блеске, будет присутствовать президент Макрон и сопровождающий его Мишель Барнье – образ Франции, фактически, катастрофичен.

Ранее сообщалось о том, что во Франции заявили о готовности поддерживать украинский конфликт.