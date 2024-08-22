Сенатор Джабаров назвал ключевые условия переговоров с Киевом

По словам первого замруководителя по международным делам Владимира Джабарова, мирные переговоры с украинскими властями станут проходить только на условиях Москвы. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он добавил, что сегодня об этом говорить рано. Данную позицию озвучивали и глава государства Владимир Путин, и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению сенатора, переговоры по пленным ведутся отдельно, обмен станет проходить и дальше. Речи о масштабных переговорах идти не может, пока полностью не будут разгромлены все банды,которые вторглись в Курскую область.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о невозможности проведения переговоров между РФ и Украиной до полного разгрома врага.