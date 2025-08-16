Конфликт на Украине завершится до 25 декабря 2025 года. Таким мнением с NEWS.ru поделился член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его мнению, главным фактором, способным ускорить окончание конфликта, является прекращение военной и разведывательной помощи Украине со стороны Запада.

«А если страны НАТО продолжат накачивать Украину оружием и финансами, то процесс может затянуться. Это не от нас зависит, а от союзников Украины, в том числе американцев, которые поставляют им разведданные постоянно», — подчеркнул он.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью РФ.

Ранее член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник прокомментировал сообщения о том, что Россия согласилась на воздушное перемирие с Украиной.