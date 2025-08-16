В России ответили на сообщение о достижении воздушного перемирия с Украиной

Соглашение о воздушном перемирии с Украиной невыгодной для России. Таким мнением в интервью «Ленте.ру» поделился член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.

Так политик прокомментировал недавнюю информацию от журналиста издания The Economist о том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп якобы пришли к предварительной договоренности по ситуации на Украине. По его словам, Москва заявила о готовности заключить перемирие в небе.

«Конкретных положенных на бумагу договоренностей пока нет. Надо смотреть, насколько это повлияет на успехи и не сорвет ли это наступательный порыв наших войск, который сейчас сохраняется. Всем надо осознать, что произошло. Мы уже обожглись один раз, поэтому надо думать над военными картами», — отметил Колесник.

Переговоры между Путиными и Трампом состоялись 16 августа в Анкоридже. Одной из основных тем встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Лидеры двух держав также обсудили российского-американские отношения, которые за последние три года оказались подорваны.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным странам Европы и главе киевского режима.