Сенатор Джабаров оценил вероятность встречи Путина и Трампа

По словам зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, глава государства Владимир Путин и президент Штатов Дональд Трамп не могут не встретиться, поскольку являются лидерами двух наибольших держав в мире. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что переговоры при этом не должны быть пустыми, к тому же лидерам обеих стран есть, что обсудить.

По мнению сенатора, при этом переговоры должны быть не ради протокола, потому что встретиться ни о чем — это еще хуже, чем вообще не встречаться. В связи с чем, вероятнее всего, уже ведется подготовка на уровне помощников.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил об интенсификации контактов между РФ и США.