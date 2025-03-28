Сенатор Джабаров оценил задержание в Кишиневе главы Гагаузии Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана во вторник в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Однако обвинения ей пока не выдвинуты. Первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров оценил данный инцидент. Об этом сообщают Argumenti.ru.