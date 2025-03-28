Сенатор Джабаров оценил задержание в Кишиневе главы Гагаузии Гуцул
В Совфеде заявили, что Санду перед выборами переходит к грязным методам борьбы
Фото: [www.kremlin.ru]
Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана во вторник в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Однако обвинения ей пока не выдвинуты. Первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров оценил данный инцидент. Об этом сообщают Argumenti.ru.
По его словам, молдавский президент Майя Санду перед парламентскими выборами переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов.
Ранее задержанная глава Гагаузии Гуцул попросила Эрдогана о помощи вслед за Путиным.