По словам сенатора верхней палаты парламента Владимира Джабарова, массированная атака беспилотников украинской армии на регионы РФ в день начала переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии является лишним подтверждением того, что мир Киеву не нужен. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что власти киевского режима желают продемонстрировать своим американским коллегам, что они очень сильны и готовы сражаться до конца. Никакого стремления к миру у них нет.

По мнению сенатора, в свою очередь переговоры они постараются использовать только для затягивания времени, подписания какого-то акта о перемирии, чтобы вновь накачать Незалежную оружием и продолжить агрессивную войну против нашей страны.

Ранее депутат Журавлев заявил, что атакой дронов Киев пытается добиться перемирия.