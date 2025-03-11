По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, Киев не просто так устроил мощную атаку дронами на Московский регион после начала подготовки к переговорам, киевский режим преследовал цель показать Вашингтону, что «кое-что еще может». Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что, таким образом, украинские предложения по заключению перемирия только в воздухе и на море, которые они стараются представить американцам, будто бы имеют смысл.

По мнению парламентария, в реальности Россия давно уже в данном конфликте господствует во всех стихиях, поэтому прекращение тех же ракетных ударов выгодно только Киеву, который сумеет передохнуть и накопить силы.

Он отметил, что в связи с этим киевские власти просто вынуждены на переговорах в Саудовской Аравии применять «трюки карточных шулеров с подменой понятий».

Ранее военный эксперт Матвийчук заявил, что атака дронов на Россию была для усиления позиций Киева на переговорах в Саудовской Аравии.