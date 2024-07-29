По словам сенатора верхней палаты парламента Владимира Джабарова, Вашингтону не удалось снести венесуэльского лидера Николаса Мадуро с политической арены. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что для президента Венесуэлы это было трудной победой, поскольку против него ополчились Штаты и их сателлиты. Соратник легендарного Уве Чавеса набирает свыше половины голосов избирателей и уверенно идет к своему третьему президентскому сроку.

Ранее сообщалось, что действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро претендовал на следующий срок во время очередных выборов, одержав победу в предвыборной гонке.