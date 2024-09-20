Сенатор Джабаров считает возможным отдать Варшаву под мандат ООН после заявлений Сикорского
По словам первого заместителя председателя Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, заявления главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о Крыме вызваны низкой квалификацией европейских дипломатов. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что раскачивание подобных настроений может привести к началу масштабного конфликта, вплоть до войны, тем не менее Сикорский этого не осознает.
По мнению сенатора, польский министр иностранных дел Польши забыл, что он живет в стране, которая когда-то была территорией Российской Империи и которую Россия щедро выпустила в свободное плавание. Кроме того, имеется территория, известная как Восточная Пруссия, которая после окончания Второй мировой войны по решению Сталина, была отдана Польше. Также треть – это Ленинградская область нынешняя. Сейчас вот эту территорию Восточной Пруссии можно передать под мандат ООН, а потом провести референдум, хотят ли там пруссаки жить, под Польшей, или нет.
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