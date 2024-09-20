По словам первого заместителя председателя Комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, заявления главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о Крыме вызваны низкой квалификацией европейских дипломатов. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что раскачивание подобных настроений может привести к началу масштабного конфликта, вплоть до войны, тем не менее Сикорский этого не осознает.

По мнению сенатора, польский министр иностранных дел Польши забыл, что он живет в стране, которая когда-то была территорией Российской Империи и которую Россия щедро выпустила в свободное плавание. Кроме того, имеется территория, известная как Восточная Пруссия, которая после окончания Второй мировой войны по решению Сталина, была отдана Польше. Также треть – это Ленинградская область нынешняя. Сейчас вот эту территорию Восточной Пруссии можно передать под мандат ООН, а потом провести референдум, хотят ли там пруссаки жить, под Польшей, или нет.

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