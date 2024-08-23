Сенатор Джабаров заявил, что западные страны стараются втянуть Тбилиси в конфликт с Москвой

По словам первого заместителя председателя верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова, коллективный Запад старается всевозможными способами втянуть Тбилиси в конфликт с Москвой из-за Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он уточнил, что в плане национальных интересов Грузии сложно объяснить участие грузинского лидера Саломе Зурабишвили в саммите так называемой Крымской платформы.

По мнению сенатора, с помощью создания вышеуказанной инициативы киевский режим желает вовлечь ряд стран в деятельность, целью которой является подрыв территориальной целостности России. А Зурабишвили в свою очередь предлагала создать для давления на Москву аналогичную «Кавказскую платформу».

Он подчеркнул, что в Москве понимают, что Абхазия и Южная Осетия являются самостоятельными государствами, и их возвращение в состав Грузии не представляется возможным.

Ранее политолог Алексей Зудин заявил, что в отношениях Тбилиси с Западом возникла необычная ситуация.