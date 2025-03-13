Командование ВСУ не стало признавать взятие Суджи российскими военными

Генштаб ВСУ не признал факт взятия Вооруженными силами России Суджи Курской области. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на карту боевых действий, которая была опубликована украинцами.

Из появившегося изображения можно сделать вывод о том, будто большая часть Суджи контролируется украинскими военными. При этом относящийся к Украине аналитический проект заявлял о том, что подразделения ВСУ ушли из данного населенного пункта.

Ранее в МФ РФ сообщили о взятии Суджи под контроль российскими военными. Также приводилась информация о том, что в течение суток на курском направлении украинцы лишились 340 военных.

А по словам заместителя начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, продолжается зачистка семи населенных пунктов Курской области, в которых находится неприятель. Также он назвал срок, в течение которого этот процесс должен завершиться.