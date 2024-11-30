Сенатор из США предложила присоединить к Канаде несколько американских штатов

Правительству Соединенных Штатов стоит рассмотреть идею о том, что несколько штатов выйдут из состава страны, чтобы присоединиться к соседней Канаде. Такую точку зрения высказала Лиз Крюгер, член сената штата Нью-Йорк. Ее мнение привел портал Newsweek.

Крюгер считает, что ряд штатов Америки, которые находятся на северо-востоке страны, могут выйти из ее состава. К таким территориям относятся Вермонт, Коннектикут, Нью-Йорк и Массачусетс. Это будет сделано из-за прихода к власти Дональда Трампа. Все эти штаты либерально настроены, они выступают за предоставление убежищ мигрантам. По этой причине по отношению к ним может быть заметно сокращено федеральное финансирование. По мнению Крюгер, урезание бюджета уже обсуждается в окружении Трампа.

Слова сенатора раскритиковали в соцсетях. По мнению многих людей, высказывания Крюгер является чисто символическим жестом, которое не выльется в реальности в конкретные шаги.

Ранее западные СМИ сообщили, что ряд либеральных журналистов уже успели утомиться от президентства Трампа. Они уже вымотаны своей работой, поскольку не разделяют идей нового американского лидера. Всем им предстоят еще более худшие времена после того, как Трамп вселится в Белый дом.