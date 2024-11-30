Либеральные репортеры Белого дома уже утомились от второго срока Трампа

Журналисты пресс-пула Белого дома, издания которых упрямо поддерживают представителей Демократической партии США, посетовали, что за сравнительно небольшой период после победы республиканца Дональда Трампа на ноябрьских выборах «измотаны» своей работой. Их недовольные комментарии приводит издание Breitbart.

Как сокрушается корреспондент пресс-пула из The New York Times Питер Бейкер, ему страшно представить, что будет дальше. Ведь Трамп еще даже не переехал в Белый дом.

«Все помнят, как жилось журналистам, которые не разделяют идеи Трампа, во время его первого срока.Это буквально поглощает тебя изнутри. Каждый день, снова и снова», — добавил Бейкер.

А вот у репортера The Hill Джулии Манчестер вообще все из рук вон плохо, похоже. Девушка призналась, что после объявления результатов выборов находится на грани профессионального выгорания. Ей вторит репортер Politico Мередит Макгроу. Девушка заверила, что не собирается «скакать вокруг нового президента».

Напомним, в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков предположил, что Дональд Трамп во время своего второго срока на посту главы американского государства рискует вновь оказаться в так называемом вашингтонском болоте.