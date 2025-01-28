Сенатор Карасин определил ключевой итог президентских выборов в Белоруссии

По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Карасина. стабильность и понятные перспективы развития белорусского общества являются ключевым итогом президентских выборов, состоявшихся вчера в Белоруссии. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что уверенная победа Александра Лукашенко свидетельствует об очевидном сигнале международному сообществу о том, что внешние интриги и стремления дестабилизации изнутри бессильны перед системными усилиями по укреплению государства и доверия к нему со стороны граждан.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил в Москву.