Сенатор Карасин определил последствия поездок Зеленского по Европе

В Совфеде заявили, что от турне Зеленского по Европе стоит ждать бед

Политика

Фото: [Соцсети]

По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Карасина, от турне главаря киевского режима Владимира Зеленского по Европе стоит ожидать новых бед для безопасности и поиска мирных решений. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что украинский лидер совершает поездки с одной лишь целью — поиск дополнительных ассигнований и более мощного вооружения.

Ранее Зеленский в Ватикане сделал заявление о переговорах с Россией.

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