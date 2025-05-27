По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Карасина, от турне главаря киевского режима Владимира Зеленского по Европе стоит ожидать новых бед для безопасности и поиска мирных решений. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что украинский лидер совершает поездки с одной лишь целью — поиск дополнительных ассигнований и более мощного вооружения.

Ранее Зеленский в Ватикане сделал заявление о переговорах с Россией.