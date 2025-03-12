По словам главы Комитета верхней палаты парламента по международным делам Григория Карасина, Вашингтон и Киев должны найти способ информировать Москву о результатах своих переговоров через официальные каналы, а не через прессу. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что Москва ждет серьезных шагов к урегулированию конфликта, так как понимает, что без конкретных соглашений временное прекращение огня может быть применено противником для наращения сил.

По мнению сенатора, Москва ждет официальных итогов состоявшихся контактов Киева и Вашингтона. Пресса в указанном случае должна более ответственно относиться к распространению новостей от представителей Штатов и Незалежной.

Ранее в США заявили, что украинский конфликт закончится на выгодных для России условиях.