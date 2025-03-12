Профессор Аризонского университета Дэвид Гиббс в эфире Dialogue Works заявил о том, что конфликт на Украине будет завершен на выгодных для Москвы условиях.

Об этом пишет РИА Новости. По данным журналистов, эксперт рассказал о том, что украинский конфликт завершится на выгодных для Москвы условиях, ведь Россия побеждает на поле боя, а западные страны ничего не могут с этим сделать.

Также Гиббс отметил, что Дональд Трамп пытается заключить хоть какое-то мирное соглашение потому, что необходимо минимизировать уже причиненный боевыми действиями ущерб. Резюмировал эксперт тем, что война не закончится на условиях, выгодных странам НАТО, но это скорее хорошо, чем плохо.

Ранее политолог Георгий Федоров рассказал изданию «Подмосковье сегодня» о том, что Москва не согласится на прекращение огня на Украине.